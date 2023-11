Una reprimenda, l’intenzione di mantenere l’ordine durante la lezione, e improvvisamente, un conflitto che si trasforma in violenza fisica. Un assistente tecnico di laboratorio è stato colpito durante un diverbio con uno studente in un istituto professionale di Monteverde. Ciò solleva una volta di più l’allarme sulla violenza nelle scuole, anche verso il personale educativo. Tutto è iniziato come una reprimenda, con l’assistente che chiedeva allo studente di smettere di disturbar gli altri durante la lezione. Tuttavia, la situazione è rapidamente sfuggita di mano, con il diverbio verbale che ha preso una piega inaspettata, culminando in un attacco fisico da parte dello studente all’assistente.

Le conseguenze sono state gravi per l’assistente, che è stato colpito ripetutamente al volto, finendo rovinosamente a terra. Dopo l’aggressione, è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto a esami medici, tra cui una Tac, in attesa di valutare l’entità delle lesioni subite.

Questo incidente rappresenta l’ennesimo segnale allarmante di violenza all’interno delle scuole, un problema che ha visto un incremento negli ultimi tempi. Tale preoccupazione ha spinto il Ministero dell’Istruzione a istituire l’assistenza legale da parte dell’Avvocatura dello Stato per il personale scolastico vittima di violenza.

L’evento di ieri non è un caso isolato. L’aggressione di un membro del personale scolastico è un’espressione della crescente tendenza alla violenza nelle istituzioni educative. L’episodio ha sollevato domande sull’efficacia delle misure di prevenzione e sull’importanza di garantire un ambiente sicuro per insegnanti e studenti.

