Una scossa sismica di magnitudo 3.1 ha interessato la zona dei Campi Flegrei alle 19:41 di questa sera, come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’epicentro è localizzato a coordinate geografiche di latitudine 40.8320 e longitudine 14.1360, a una profondità di 3 km. L’evento ha suscitato l’attenzione delle autorità competenti, con la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile che ha prontamente attivato i protocolli di monitoraggio e valutazione della situazione. Nonostante la magnitudo registrata, le prime verifiche condotte non hanno segnalato danni a persone o cose.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha immediatamente preso contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per valutare attentamente l’impatto dell’evento e coordinare le attività di monitoraggio ulteriori.

L’area dei Campi Flegrei è una zona di notevole interesse geologico e sismico, richiedendo particolare attenzione in seguito a eventi di questo genere. La prontezza delle autorità locali nel valutare la situazione è fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere delle comunità coinvolte.

Le scosse sismiche, anche se di modesta entità, sono sempre motivo di attenzione soprattutto in zone ad alta densità abitativa come questa. È importante seguire le indicazioni delle autorità locali e rimanere vigili nelle prossime ore, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle istituzioni competenti.