Questa mattina, in un tentativo di rapina poco prima dell’apertura, un gruppo di malviventi è riuscito ad entrare nel punto vendita della nota catena americana situato all’incrocio tra via Toledo e piazza Carità, utilizzando un buco scavato nel deposito al piano inferiore del negozio. La situazione ha visto uno dei ladri armato minacciare i due dipendenti presenti nel locale. Nonostante il tentativo di rapina, i malintenzionati sono riusciti a portare via solo una somma di denaro irrisoria e hanno prontamente fatto perdere le proprie tracce fuggendo dal negozio. È importante sottolineare che durante l’incidente nessuno è rimasto ferito, limitando i danni all’aspetto materiale.

La pronta risposta è giunta con l’intervento dei Carabinieri della compagnia Napoli Centro, i quali hanno preso in carico la situazione, avviando immediatamente le indagini per cercare di identificare e catturare i responsabili di questo tentativo di rapina.

Il fatto che i malviventi siano riusciti a entrare nel negozio attraverso un buco scavato nel deposito sottolinea l’importanza della sicurezza e della prevenzione dei furti, incoraggiando forse una riconsiderazione delle misure di sicurezza adottate dai negozi al fine di prevenire simili eventi in futuro.

La situazione rimane al vaglio delle autorità competenti, che continueranno a lavorare per individuare i responsabili e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dipendenti e dei luoghi pubblici.