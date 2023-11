Nel contesto di una situazione di pericolo in via Aielli, gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano sono intervenuti tempestivamente dopo aver notato due persone coinvolte in una lite. Durante l’azione, uno dei soggetti ha tentato la fuga a bordo di una bicicletta elettrica. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare l’uomo in fuga nella vicina piazza Garibaldi. Dopo un accurato accertamento, è emerso che il soggetto, un 43enne di Napoli con precedenti specifici, era sceso da uno scooter insieme a un complice. L’uomo aveva aggressivamente strattonato un giovane che si trovava sulla bicicletta elettrica, impossessandosi di quest’ultima prima di dileguarsi.

La rapida azione della polizia ha permesso di arrestare il sospettato, accusato di rapina in seguito all’aggressione e al furto della bicicletta. Le indagini sono in corso per identificare e rintracciare il complice che si è dato alla fuga a bordo dello scooter. Il 43enne è attualmente in custodia delle autorità competenti, sottolineando ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare atti criminali e garantire la sicurezza della comunità.