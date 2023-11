La circolazione ferroviaria sulla linea ex Circumvesuviana Napoli-Sarno è interrotta tra le stazioni di Poggiomarino e Sarno “causa problemi tecnici presso l’impianto di Striano”. Lo fa sapere Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania. Di conseguenza, il treno delle ore 11.26 da Sarno per Napoli è soppresso da Sarno a Poggiomarino e partirà dalla stazione di Poggiomarino come da orario di esercizio, mentre il treno delle 10.14 da Sarno per Napoli è soppresso per l’intero percorso. Eav fa sapere che è istituito un servizio bus sostitutivo sulla tratta interrotta a cura della ditta “Romano Bus”.

Disagi si erano verificati questa mattina anche sulla linea Napoli-Pompei-Poggiomarino a causa di un allagamento verificato alla stazione di Scafati a seguito delle forti piogge che si sono abbattute su Napoli e provincia tra ieri sera e le prime ore del mattino. La circolazione ferroviaria è interrotta tra le stazioni di Poggiomarino e Pompei Santuario fino al ripristino della tratta ale 7.50.