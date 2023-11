E’ accusato di otto furti di biciclette a pedalata assistita: arrestato. I fatti tutti tra la penisola sorrentina e Castellammare di Stabia (Napoli) nel periodo compreso tra i mesi di marzo e settembre del 2023. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura torrese, nei confronti di una persona (della quale non sono fornite le generalità): è accusata di furto ed evasione dagli arresti domiciliari.

I fatti a Sorrento il 26 marzo, il 2, 3 e 6 maggio, il 20 agosto e il 2 settembre; a Sant’Agnello il 3 settembre; a Meta il 18 marzo; a Vico Equense il 10 settembre; a Castellammare di Stabia sempre il 10 settembre. Le indagini si sono avvalse quando disponibili dei filmati catturati dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, permettendo di ricostruire, nel dettaglio le fasi dei furti e di acquisire elementi utili per l’individuazione del presunto autore dei reati.

In particolare, è stato possibile appurare come l’autore dei furti raggiungeva le città dove avvenivano i furti utilizzando i treni della Circumvesuviana e, muovendosi a piedi lungo le strade dei centri abitati, individuava le bici, forzandone i sistemi di chiusura con arnesi atti allo scasso per poi allontanarsi dalla zona a bordo del veicolo rubato. Durante le attività investigative è emerso come la persona arrestata si sarebbe resa responsabile anche di un’evasione dagli arresti domiciliari, del furto di 1.000 euro in contanti e di tre carte di credito contenuti in un bagaglio portato via da una struttura ricettiva. L’uomo è portato nel carcere napoletano di Poggioreale.