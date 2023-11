Un ragazzino di soli 13 anni si trova al centro di un caso che ha scosso la comunità di Napoli. Il minore è segnalato al Tribunale per i Minorenni per tentata rapina con l’uso di un’arma che, successivamente, si è rivelata essere un giocattolo privo del tappo rosso identificativo. Il tentativo di privare una ragazza del suo cellulare è fermato poco dopo dai Carabinieri, che hanno intercettato il giovane mentre cercava di distruggere la pistola finta. Questo non è l’unico episodio che coinvolge giovani minorenni in azioni illecite nella città. In un altro caso, due ragazzi, di 16 e 17 anni, sono denunciati per tentato furto in una profumeria di via Toledo. Il valore totale della merce sottratta ammonta a 500 euro. Questi eventi allarmano e suscitano preoccupazione all’interno della comunità, evidenziando una tendenza preoccupante che coinvolge i giovani in azioni criminali.

Ma non è finita qui: un altro giovane, un 18enne, è denunciato per guida senza patente. Fermato alla guida di un SUV di grossa cilindrata, nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida, ha accumulato diverse violazioni al codice della strada. Inoltre, sono state notificate ben 28 sanzioni per transito e sosta nell’area pedonale di piazza Dante, con il sequestro di 10 scooter.