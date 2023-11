Una serata ordinaria presso la stazione di Piazza Garibaldi a Napoli si è trasformata in un violento scontro tra agenti della Polizia Ferroviaria e un cittadino gambiano, culminando in un arresto per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma. Gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria, mentre monitoravano i dintorni di un esercizio commerciale, hanno notato un individuo di origini gambiane, 33 anni, molestare i viaggiatori. Al tentativo di placare la situazione, gli agenti hanno richiesto all’uomo di calmarsi, ma la situazione è rapidamente degenerata.

Senza alcun preavviso, l’uomo ha estratto un coltello, colpendo un poliziotto alla mano e tentando la fuga. Ciò ha scatenato un inseguimento che ha portato la colluttazione all’esterno della stazione, dove un altro agente è ferito alla schiena durante lo scontro con l’individuo.

Il cittadino gambiano, risultato essere irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici, è successivamente bloccato e arrestato. Il coltello utilizzato nell’aggressione, con una lama lunga 10 centimetri, è stato sequestrato dalle forze dell’ordine.

L’episodio ha evidenziato i rischi a cui sono esposti quotidianamente gli agenti delle forze dell’ordine e ha sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla sicurezza nei luoghi pubblici.

Al momento, le autorità stanno conducendo approfondite indagini sull’incidente al fine di comprendere appieno l’accaduto e adottare eventuali misure preventive per prevenire simili episodi in futuro.

La polizia ferroviaria ha dichiarato che i due agenti feriti durante l’incidente stanno ricevendo le cure necessarie e si sta lavorando per garantire loro il pieno recupero.