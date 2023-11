Il Governo ha introdotto una serie di bonus e agevolazioni destinate alle famiglie con un basso reddito, basate sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che riflette la situazione complessiva reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.

Agevolazioni previste per ISEE bassi:

Carta Risparmio Spesa: Offerta dai comuni per sostenere le famiglie in situazioni economiche difficili. Si tratta di un sostegno di circa 380 € spendibile presso negozi convenzionati, dedicato alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 €. Il denaro verrà erogato tramite una Postepay.

Reddito Alimentare: Aiuta le famiglie in povertà assoluta fornendo pacchi alimentari provenienti dalla grande distribuzione. È destinato a chi si trova in una condizione di povertà estrema e avrà una durata di tre anni.

Bonus Occhiali: Riservato a coloro con un ISEE massimo di 10.000 €. Consiste in un rimborso di 50 € per l’acquisto di occhiali. La richiesta può essere fatta sul sito dedicato Bonusvista.it/home presentando la fattura e avendo accesso a SPID o carta d’identità elettronica.

Bonus Trasporti: Destinato a chi utilizza mezzi pubblici, come famiglie, lavoratori e studenti, per l’acquisto di abbonamenti. È rivolto al trasporto urbano, suburbano e ferroviario, con un massimo di 60 €, accessibile a chi ha un reddito inferiore a 20.000 €.

Bonus Sociale Bollette: Aiuta nel pagamento delle utenze domestiche per famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 €. In alcuni casi, famiglie numerose possono accedervi anche con un ISEE di 20.000 € se usano apparecchi medici per specifiche condizioni di salute.