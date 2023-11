Nello Giugliano: «Nel settore da 20 anni seguendo sempre le tendenze per tutte le donne»

La moda Curvy l’hanno praticamente inventata loro, almeno nella zona vesuviana, esportandola poi in tutta Italia ed anche all’estero. Perla Oversize è una realtà che a Terzigno esiste dal 2003, vent’anni in cui i fratelli Nello e Pasquale Giugliano hanno deciso di impegnarsi in un settore, quello della donna curvy e dai caratteri mediterranei, che prima era scarsamente considerato dai brand del vasto comparto. E dopo due decenni di lavoro quotidiano, è il caso di dire che ci hanno visto lunghissimo, anticipando non solo i tempi commerciali ma anche quelli sociali che solo oggi cercano di respingere l’immagine della modella soltanto magrissima lasciando spazio anche a chi è più in carne.

E poi c’è quell’eccellenza tessile vesuviana che resiste, perché gli abiti e gli indumenti pensati da Perla Oversize sono completamente Made In Italy, di una qualità che non si confonde con ciò che maggiormente si trova oggi sul mercato, e – dettaglio da non trascurare – c’è un importante rapporto qualità-prezzo che rende veramente ghiotto tuffarsi tra i tanti capi d’abbigliamento proposti dall’azienda di Terzigno.

«Io e mio fratello siamo partiti nel 2003, sentendoci quasi in dovere di riempire il segmento dell’abbigliamento Curvy che trovavamo davvero trascurato, e da 20 anni continuiamo ad investire nel settore – racconta Nello Giugliano – Ci siamo sempre differenziati per non proporre soltanto lo stile classico, ma riuscendo a seguire le mode del momento proponendo interi outfit con taglie che partono dalla 46 per arrivare anche alla 60. Con le nostre linee riusciamo a completare il total look di chi sceglie il nostro brand, riuscendo a fare passare anche il messaggio che nessuna donna di alcuna taglia è da trascurare».

«E dopo tanto tempo ci siamo resi conto che il nostro sguardo si era rivolto molto in avanti, perché oggi tanti brand stanno lavorando su ciò che noi avevano cominciato a fare ad inizio secolo. Continuiamo sempre ad aggiornarci partecipando a fiere e mostre – conclude Nello Giugliano – restando quindi sempre attenti e “sul pezzo” ad ascoltare quelle che sono le nuove esigenze delle clienti e di chi ha voglia di scoprire ancora qualcosa di nuovo».