Un’altra sfida per la tenuta delle montagne nella splendida Costiera Amalfitana è emersa nella notte, quando un imponente masso si è staccato dalla roccia lungo la strada che conduce a Ravello. Il masso ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata, evitando per un soffio di causare danni gravi, dato che fortunatamente la strada era deserta al momento del crollo. L’intervento rapido e determinato dei vigili del fuoco del distaccamento di Maiori ha permesso una serie di verifiche sotto le luci delle fotoelettriche per assicurare la sicurezza del luogo. La situazione ha richiesto l’istituzione del senso unico alternato nelle vicinanze del tratto colpito, lungo l’ex 373 che collega Ravello a Castiglione.

Tuttavia, la preoccupazione rimane alta mentre si attendono i sopralluoghi dei tecnici incaricati di valutare lo stato del costone che sovrasta la strada. Questi interventi sono cruciali per garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli abitanti della zona.

Il pericolo di frane e crolli lungo le ripide pareti che circondano questa strada panoramica non è nuovo. La fragilità delle rocce e la costante erosione rappresentano una minaccia costante per la sicurezza stradale. Il monitoraggio attento e i necessari interventi manutentivi sono essenziali per prevenire incidenti simili in futuro.

Il senso unico alternato rimarrà in vigore fino a quando non saranno completati i sopralluoghi e saranno prese le misure necessarie per garantire la stabilità della zona. È fondamentale che vengano adottate tutte le precauzioni possibili per evitare potenziali rischi per coloro che percorrono questa strada affascinante ma ad alto rischio.