Il bonus INPS di 154,94 euro, noto come Bonus tredicesima, è un sostegno aggiuntivo concesso ai pensionati che rientrano in determinati parametri di reddito. Ecco una spiegazione dettagliata sul bonus e su come richiederlo:

Cosa rappresenta il bonus INPS di 154,94 euro per le pensioni nel 2023?

Il bonus pensionistico di 154,94 euro costituisce un importo aggiuntivo concesso a una specifica fascia di pensionati dell’INPS. L’obiettivo principale di questa sovvenzione è quello di fornire un sostegno finanziario ai redditi minimi, compresi i titolari di pensioni e assegni sociali, così come alle prestazioni rivolte agli invalidi civili.

Come richiedere il bonus INPS tredicesima 2023?

Di norma, il bonus INPS di 154,94 euro è assegnato in modo automatico ai beneficiari che soddisfano i requisiti prestabiliti. Non è necessario presentare una richiesta esplicita per ricevere questo importo aggiuntivo. Tuttavia, nel caso in cui un pensionato che ha diritto al bonus non lo riceva, è possibile presentare una domanda di ricostituzione della pensione. Questo può essere effettuato tramite l’accesso al servizio MyINPS utilizzando le proprie credenziali.

Requisiti per ottenere il bonus tredicesima INPS 2023

Per ricevere il bonus di 154,94 euro, è necessario che il reddito personale del pensionato non superi l’importo di 10.043,87 euro all’anno. Nel caso in cui il pensionato sia coniugato, sarà considerato anche il reddito del coniuge. Il limite massimo per il reddito coniugale è di 20.087,73 euro all’anno. Tuttavia, l’importo personale non deve superare i 10.043,87 euro (dato relativo all’anno 2020).