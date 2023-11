Arriva un bonus tredicesima per le pensioni, riconosciuto ai sensi del comma 7 dell’articolo 70 della legge 388 del 23 dicembre 2020. Questo bonus è destinato ai titolari di trattamenti pensionistici specifici e viene erogato sotto determinate condizioni economiche.

Chi Potrebbe Ricevere il Bonus:

Il bonus di 154,94 euro potrebbe essere riconosciuto ai titolari di trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive esclusive ed esonerative, così come delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti privatizzati di cui al d.lgs 509/1994.

Requisiti Economici:

Il pensionato deve avere un importo annuo lordo della pensione che non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 7.328,62 euro nel 2023.

A Chi è Rivolto:

Il bonus è quindi destinato ai titolari di tutte le pensioni erogate dall’INPS, escludendo i trattamenti assistenziali, le pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.

Modalità di Erogazione:

Il bonus viene corrisposto a dicembre, automaticamente se spettante, ma il pensionato può richiederne la ricostituzione accedendo al servizio online con le proprie credenziali, se soddisfa i requisiti.

Calcolo dell’Importo Aggiuntivo:

L’importo complessivo della pensione determina l’assegnazione del bonus:

Se l’importo è ≤ 6.695,91 euro, il pensionato riceve l’intero importo aggiuntivo.

Con l’importo è compreso tra 6.695,91 e 6.850,85 euro, il pensionato riceve la differenza tra 6.850,85 euro e l’importo delle pensioni.

Se l’importo supera 6.850,85 euro, il bonus non è attribuito.

Limiti di Reddito:

L’importo aggiuntivo è attribuito se i redditi personali non superano 10.043,87 euro e, se coniugato, fino a un massimo di 20.087,73 euro. Non deve superare il limite personale di 10.043,87 euro (anno 2020).