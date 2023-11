Nel cuore di Salerno, una tragedia ha scosso la città quando un uomo è precipitato nel vuoto dal quarto piano dell’ospedale locale. L’incidente drammatico si è verificato poco prima delle 13.30 di oggi, gettando nello sconforto la comunità e il personale ospedaliero. Secondo le prime informazioni raccolte, il paziente, che era ricoverato nel reparto di Chirurgia, sembra essersi lanciato dalla finestra del quarto piano. L’impatto, estremamente violento, ha causato la sua morte istantanea. Il corpo senza vita è stato ritrovato nei pressi del pronto soccorso, lasciando attoniti quanti sono stati testimoni di questa tragica vicenda.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della compagnia di Salerno, stanno attualmente conducendo approfonditi accertamenti per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo gesto estremo. Le indagini sono sotto la supervisione e la coordinazione della Procura della Repubblica di Salerno, che sta cercando di fare luce su questo evento sconvolgente.

La comunità locale è sotto shock per questa terribile perdita e si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di profonda tristezza. L’ospedale ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto e si è dichiarato disponibile a cooperare pienamente con le autorità per ogni necessità legata alle indagini in corso.

In attesa di ulteriori sviluppi da parte delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie, la città resta colma di dolore e sgomento per questa drammatica vicenda, auspicando che si possano comprendere le ragioni dietro un gesto così tragico e irreparabile.