Un incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione questa mattina a Nocera Inferiore, quando un camion che trasportava merci ha perso il controllo all’ingresso dell’autostrada, ribaltandosi e bloccando la carreggiata. La strada, di fondamentale importanza, collega l’Agro nocerino sarnese alla Valle dell’Irno, e rappresenta anche un punto di accesso all’autostrada A30. Il grosso veicolo, in circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo finendo al centro della carreggiata, causando inevitabili problemi al traffico in una zona già di per sé molto trafficata. La pronta risposta dei carabinieri del reparto territoriale è stata essenziale per garantire la sicurezza sul luogo dell’incidente.

Fortunatamente, l’autista del camion è rimasto illeso nonostante il violento ribaltamento del veicolo. Sul posto è stata inviata anche una gru, necessaria per il recupero del camion e il ripristino della normale viabilità. Il camion trasportava merci per conto di un’azienda locale, e la natura della merce coinvolta nell’incidente non è stata ancora resa nota. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.