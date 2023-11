È in corso un’interruzione della circolazione ferroviaria sulla tratta della Circumvesuviana tra Poggiomarino, Napoli e Scafati, Salerno, a causa di problemi ai passaggi a livello. L’annuncio è stato dato dall’Ente Autonomo Volturno, l’azienda responsabile della gestione delle linee vesuviane. L’Ente ha comunicato tramite una nota che a causa di un guasto ai passaggi a livello, la tratta ferroviaria tra Scafati e Poggiomarino è momentaneamente interrotta. Di conseguenza, i treni in partenza da Napoli avranno termine della corsa a Scafati, mentre quelli diretti a Napoli avranno origine proprio da Scafati.

Questa interruzione ha impatti significativi sulla circolazione ferroviaria lungo questa tratta, costringendo a modifiche nei percorsi dei treni e nell’organizzazione dei viaggi dei pendolari e dei passeggeri della Circumvesuviana.

Al momento, l’Ente Autonomo Volturno non ha fornito indicazioni precise sulla durata dell’interruzione o sulle tempistiche per la risoluzione del guasto. Si consiglia agli utenti di monitorare costantemente gli aggiornamenti forniti dall’azienda o dalle autorità competenti per conoscere eventuali cambiamenti nella situazione e nel servizio ferroviario.