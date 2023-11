Sabato 2 dicembre, i cittadini di Palma Campania avranno l’opportunità di partecipare a una giornata di prevenzione medica gratuita dedicata alla prevenzione del diabete, presso la corte comunale. Questa iniziativa, resa possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e in particolare del Consigliere delegato alla Sanità, Mariagiovanna Peluso, e del Consigliere con delega alla famiglia, Gina Santella, avviene in collaborazione con il Centro Medico “Medicina Più” del Dottor Fabrizio Maria Sepe.

Durante l’evento, saranno offerti screening e consulenze gratuite, con la partecipazione di personale medico altamente qualificato proveniente da diverse specializzazioni:

La Dottoressa Francesca Fico, proveniente dall’AORN Cardarelli di Napoli, offrirà consulenze specializzate.

Il Dottor Fabrizio Maria Sepe, podologo specializzato nella diagnosi e cura del piede diabetico.

Il Dottor Mario Sepe, podologo e posturologo.

La Dottoressa Beatrice Menna, infermiera.

La Dottoressa Stefania Nunziata, nutrizionista.

Il Maestro Varchetta Giuseppe e Maria Antonietta Liguori della palestra Dancing & Fight saranno presenti per fornire supporto e consigli legati all’attività fisica.

L’evento è aperto a tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, e mira a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione attraverso controlli medici mirati. Inoltre, si forniranno consigli utili sullo stile di vita da adottare per prevenire e curare una delle patologie, come il diabete, spesso silenziose o trascurate ma che possono avere un impatto significativo sulla salute.

L’iniziativa promuove il concetto che prevenire sia meglio che curare, sottolineando l’importanza di uno stile di vita sano e di controlli regolari per mantenere un buono stato di salute. La giornata di prevenzione inizierà alle ore 9:00 presso la corte comunale di Palma Campania.