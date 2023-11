Gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola hanno effettuato controlli stradali sulla A30, nel presso dello svincolo autostradale di Palma Campania. Durante questi controlli, hanno fermato un Jeep Renegade bianco con targhe italiane per una verifica di routine. Durante l’ispezione del veicolo, sono emerse delle discrepanze tra il Vehicle Identification Number (VIN) riportato sul parabrezza e la targhetta identificativa del costruttore nel vano motore. Queste differenze hanno destato sospetti e hanno portato gli agenti a procedere con un controllo più approfondito del veicolo e del conducente, un individuo di 24 anni residente a San Giuseppe Vesuviano.

Le indagini hanno confermato che il telaio del veicolo era contraffatto, e in seguito si è scoperto che il veicolo stesso era finito oggetto di furto a Napoli nel marzo 2021. In base a queste prove, il conducente è denunciato per ricettazione, contraffazione ed utilizzo di sigilli dello stato. Inoltre, sono contestate al conducente una serie di violazioni al Codice della Strada. Come conseguenza delle indagini, il veicolo è sequestrato dalle autorità competenti.