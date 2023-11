Nel panorama italiano del 2023, diverse agevolazioni e benefici sono disponibili per le persone che hanno compiuto 60 anni. Tuttavia, è importante sottolineare che le leggi e i vantaggi finanziari per coloro che hanno superato i 60 anni possono variare in base alla Regione e al Comune di residenza. Vediamo quali sono i principali benefici riservati a coloro che hanno raggiunto questa soglia.

Pensioni per Over 60

Per quanto riguarda le pensioni, gli italiani che hanno raggiunto l’età di 67 anni e hanno versato 20 anni di contributi previdenziali possono accedere alla pensione di vecchiaia. Esistono misure sperimentali e strutturali che consentono anche l’accesso alla pensione anticipata dopo i 60 anni.

Tra queste misure, troviamo l’Isopensione che permette l’accesso alla pensione di vecchiaia già a 60 anni. Inoltre, il bonus Maroni offre un aumento in busta paga a coloro che rimangono in servizio nonostante abbiano raggiunto i requisiti per la pensione con la cosiddetta quota 103.

Esenzione Ticket Sanitari

Le persone di età superiore ai 65 anni beneficiano dell’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, che copre molte prestazioni mediche come visite e esami specialistici. Tuttavia, per poter usufruire di questa agevolazione, è necessario rispettare anche un requisito legato al reddito.

Assegno Sociale

Per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, esiste l’assegno sociale, un beneficio economico di 503 euro mensili erogato a chi ha un reddito basso e ha compiuto 67 anni. Anche in questo caso, è necessario rispettare specifici requisiti legati al reddito personale e coniugale.

Bonus Trasporti

Molte città offrono tariffe agevolate o addirittura viaggi gratuiti per i trasporti pubblici agli anziani. Questo vantaggio non riguarda solo metropolitane, tram e autobus, ma si estende anche a compagnie ferroviarie, aeree e navali che prevedono tariffe ridotte per gli anziani. Per usufruire di tali agevolazioni è necessario contattare direttamente la compagnia di trasporto desiderata.

Bollettini Postali a Prezzo Ridotto

Per chi ha compiuto i 70 anni, è possibile usufruire di un’altra agevolazione, ovvero il bollettino postale a prezzo ridotto. Questa agevolazione non richiede una specifica domanda, ma lo sconto viene applicato direttamente presso lo sportello dell’ufficio postale, previa dichiarazione dell’età. In alcuni casi, potrebbe essere richiesto di esibire un documento.