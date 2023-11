Operazione dei Carabinieri nella zona di Ercolano e Portici che ha portato alla luce un episodio significativo durante i controlli effettuati in aree ad alto tasso di aggregazione giovanile e movida. Durante la serata, le forze dell’ordine si sono imbattute in un caso inatteso che ha portato all’arresto di un individuo precedentemente incensurato. Mentre i Carabinieri perlustravano la via Casampora ad Ercolano, hanno avvertito un forte odore di marijuana proveniente da una delle abitazioni. Questo ha portato alla perquisizione dell’abitazione di un operaio di 32 anni, che all’apparenza sembrava essere un cittadino senza precedenti penali.

Durante la perquisizione, sono stati scoperti 360 grammi di marijuana conservati in barattoli di vetro, nascosti in una credenza della cucina. Tuttavia, la sorpresa maggiore è giunta dall’interno di un armadio, usato per essiccare la marijuana, dove è stata rinvenuta una pistola lancia razzi calibro 22. Le forze dell’ordine hanno provveduto al sequestro della droga e dell’arma.

Le indagini in corso da parte dei Carabinieri mirano a chiarire l’intera vicenda, compreso il ruolo che l’individuo incensurato potrebbe aver avuto in questa situazione. Attualmente, l’arrestato si trova in attesa di giudizio.

Questa operazione dimostra il costante impegno delle forze dell’ordine nel monitorare e intervenire per contrastare il traffico illegale di sostanze stupefacenti e il possesso illegale di armi, soprattutto in zone frequentate da giovani e in contesti legati alla vita notturna.