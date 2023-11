Anila Grishaj, una giovane operaia albanese di 26 anni e vicedirettrice presso una ditta di surgelati a Pieve di Soligo, è rimasta vittima di un incidente che ha causato la sua morte. La dinamica dell’incidente, che ha coinvolto un macchinario di imballaggio recentemente acquisito, è ancora oggetto di indagine. Questo macchinario, mentre Anila Grishaj stava operando, l’ha colpita causandole lesioni alle vertebre cervicali, portandola tragicamente alla morte.

La notizia ha scosso profondamente, causando momenti di tensione all’esterno dell’azienda dove la tragedia è avvenuta. I familiari della giovane operaia, devastati dal dolore, sono allontanati dai carabinieri, testimoniando l’inevitabile impatto emotivo che un evento del genere ha sulle persone care.

La morte di Anila Grishaj riporta alla mente altre tragedie simili, come quella di Luana D’Orazio, una giovane operaia di soli 22 anni, madre di un bambino, che perse la vita nel 2021 in un incidente simile mentre lavorava in una ditta tessile a Prato. La memoria di queste vite spezzate in incidenti sul lavoro è un richiamo urgente alla necessità di rafforzare la sicurezza negli ambienti lavorativi, per proteggere la vita e l’incolumità di coloro che vi operano.

Le cifre riguardanti le vittime sul lavoro sono allarmanti: solo nei primi sette mesi del 2023 si contano 559 vittime, un numero che evidenzia una crisi persistente e inaccettabile. Nel corso degli ultimi vent’anni, circa 20 mila persone hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro, un bilancio doloroso che testimonia una realtà che richiede azioni immediate e decisive per garantire un ambiente lavorativo sicuro per tutti.