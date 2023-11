È giunto il momento tanto atteso per i pensionati INPS e gli ex dipendenti INPDAP: il cedolino della pensione di dicembre 2023 è finalmente disponibile online per la consultazione. Questo pagamento riveste particolare importanza poiché include non solo la consueta tredicesima mensilità, ma anche un atteso conguaglio legato all’inflazione.

L’atteso dodicesimo pagamento pensionistico del 2023 non solo porta con sé l’agognata tredicesima, ma comprende anche un conguaglio legato all’inflazione dell’anno in corso. La differenza tra la previsione di inflazione e il dato reale rilevato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha determinato un conguaglio stimato intorno allo 0,8% per ogni mese (valore variabile in base agli importi delle pensioni), rendendo questo cedolino uno dei più significativi dell’anno.

È cruciale per i pensionati accedere al cedolino di dicembre 2023 per verificare l’eventuale presenza del “bonus” previsto, ammontante a 154,94 euro. Questo straordinario pagamento rappresenta non solo una mensilità aggiuntiva, ma anche una forma di sostegno importante per affrontare le spese delle festività in arrivo.

Per consultare il cedolino della pensione:

Accedi al sito ufficiale dell’INPS: www.inps.it.

Dirigiti verso la sezione dedicata ai servizi online, potrebbe essere denominata “Area riservata” o “Servizi per il cittadino”.

Segui le istruzioni per l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica.

Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile visualizzare il cedolino della pensione di dicembre 2023, che includerà la tredicesima mensilità e, per molti pensionati, il conguaglio atteso.

È importante sottolineare l’importanza di verificare accuratamente le informazioni presenti nel cedolino e, nel caso in cui si riscontrino incongruenze o dubbi, rivolgersi direttamente all’INPS per ottenere assistenza e chiarimenti.

Il pagamento della pensione di dicembre, comprensivo della tredicesima e del conguaglio, sarà un sollievo per molti pensionati, offrendo un supporto economico extra durante un periodo tradizionalmente impegnativo sotto il profilo finanziario.