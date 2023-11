I promotori già pronti per la terza edizione: «All’opera per un evento ancora più bello»

L’Oktoberfest Palma Campania ha fatto il suo trionfante ritorno per la seconda edizione, confermandosi come un evento imperdibile nel panorama locale. Dal 27 al 31 ottobre, il suggestivo Parco delle Nuvole è stato il fulcro di questa celebrazione, organizzata con entusiasmo e dedizione dall’associazione “Buona Palma Campania” in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale. Con un’area di 8000 metri quadrati dedicata alle consumazioni, l’Oktoberfest ha offerto un’esperienza eccezionale per tutti i partecipanti. Oltre a un’ampia varietà di percorsi per degustare le prelibatezze bavaresi, i visitatori hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’autentica cultura della Baviera.

Tantissimi gli avventori per gustare le birre ed i piatti tipici bavaresi con visitatori giunti non solo dal territorio ma da tutta la Campania ed in qualche caso anche oltre.

«Un brindisi a voi, amici dell’Oktoberfest! Grazie ai nostri sponsor, collaboratori e al nostro straordinario staff, la seconda edizione è stata un successo strepitoso. Abbiamo vissuto giorni di festa, divertimento e tanta tanta musica. Ci scusiamo per eventuali disagi dovuti alle lunghe attese alle casse, ma grazie per la vostra pazienza! Prossimo anno, siamo pronti a superarci ancora», commentano gli organizzatori che quindi annunciano già la terza edizione per il prossimo anno.

Un evento nato con l’intento di riunire e creare una sinergia sociale ed economica, che ha portato innumerevoli benefici a tutti i partecipanti. Mirando a incarnare lo spirito originale dell’Oktoberfest, l’edizione di quest’anno si è adattata al contesto locale, coinvolgendo la comunità con una vasta gamma di attrazioni. L’Oktoberfest Palma Campania ha offerto un programma ricco di intrattenimento e spettacoli, tra cui esibizioni di Gigi Soriani, Gigio Rosa, il leggendario Live Show di Gigione, Urban Fam con breakdancers e DJ Uncino, oltre a una spettacolare performance di Nino Esposito. La “Nostalgia ’90” ha regalato ai partecipanti un tuffo nei favolosi anni ’90, mentre la serata conclusiva del 31 ottobre è stata celebrata con una spettacolare Festa DJ di Halloween.

Inoltre, un’innovativa iniziativa è stata lanciata quest’anno per coinvolgere il pubblico: la “Ruota della Fortuna”. Questa affascinante attività ha catturato l’attenzione di tutti i visitatori, offrendo la possibilità di vincere fantastici premi presentando gli scontrini d’acquisto da uno degli stand dell’Oktoberfest.