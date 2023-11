Il Comune di Napoli ha indetto un concorso pubblico per esami, con l’intento di reclutare 222 nuove unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato. Queste posizioni saranno distribuite all’interno di due diverse aree: l’Area Funzionari ed elevata qualificazione, che prevede 172 posti, e l’Area Istruttori con 50 posti disponibili.

Nel dettaglio, l’Area Funzionari ed elevata qualificazione sarà suddivisa nel seguente modo:

50 posizioni per il profilo di funzionario tecnico (Codice TEC/D)

50 posizioni per il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D)

72 posizioni per il profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D)

Mentre per l’Area Istruttori, tutte le 50 posizioni riguarderanno il profilo di agente di polizia municipale (Codice POL/C).

CLICCA QUI PER SCARICARE IL BANDO

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata dal 28 novembre alle 10:00 al 27 dicembre alle 23:59.