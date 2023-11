La Legge di Bilancio 2024 prevede uno stanziamento significativo di 600 milioni di euro destinati a sostenere le famiglie italiane che stanno affrontando difficoltà economiche. Questi fondi saranno distribuiti sotto forma di bonus spesa caricato su una carta prepagata, al fine di permettere l’acquisto di beni di prima necessità. L’obiettivo principale è aiutare le famiglie che versano in situazioni di precarietà economica.

Le famiglie idonee a ricevere il bonus spesa devono soddisfare specifici requisiti, tra cui un indicatore economico e reddituale (ISEE) inferiore a 15.000 euro annui. La distribuzione del bonus avverrà tramite i Comuni di residenza dei beneficiari, riducendo al minimo le procedure burocratiche, poiché non sarà necessario presentare domande aggiuntive. Tuttavia, sarà richiesta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per calcolare l’ISEE.

È importante notare chi non sarà idoneo a ricevere il bonus spesa. I titolari del reddito di cittadinanza, del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito non potranno usufruire di questa agevolazione. La carta prepagata, simile a una PostePay ricaricabile, potrà essere utilizzata per l’acquisto di una vasta gamma di prodotti alimentari e beni di prima necessità, ad eccezione degli alcolici e dei farmaci.

La lista dei prodotti ammessi comprende una varietà di beni essenziali, come carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, pescato fresco, latte, derivati, oli, prodotti da forno, pasta, riso, legumi, frutta, verdura e molti altri. Tuttavia, è importante evidenziare che l’acquisto di farmaci non è consentito con la Carta Dedicata a Te.

Non solo una carta prepagata: il bonus spesa del 2024 prevede anche un fondo aggiuntivo di 100 milioni di euro, il quale consentirà di erogare un bonus benzina. Questo ulteriore sostegno mira ad offrire aiuti supplementari alle famiglie italiane che ne necessitano.