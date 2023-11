Il mondo della formazione e dell’istruzione vede una nuova prospettiva con l’introduzione del “Bonus Musica”. Questo particolare beneficio, diverso dai tradizionali incentivi come il bonus trasporti o altri aiuti economici, si concentra sullo sviluppo delle abilità musicali dei giovani, offrendo alle famiglie un sostegno per le spese sostenute nell’iscrizione dei propri figli a bande, cori e scuole di musica.

Contrariamente ad un’erogazione diretta di fondi da parte del Ministero, il “Bonus Musica” opera tramite una detrazione fiscale (IRPEF), offrendo un rimborso del 19% sulle spese sostenute per i corsi musicali. Il limite massimo detraibile è di 1.000 euro per ciascun figlio a carico, compreso tra i 5 e i 18 anni.

Chi Ha Diritto al Bonus Musica?

Il “Bonus Musica” è rivolto alle famiglie con un reddito complessivo non superiore a 36.000 euro nel 2022. È destinato ai figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni e si applica alle spese di iscrizione o abbonamento sostenute nel 2022 presso le seguenti istituzioni:

Conservatori di musica.

Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) riconosciute.

Scuole di musica riconosciute e iscritte nei registri regionali.

Cori, bande e scuole di musica riconosciute da un ente pubblico.

Altri Bonus a Disposizione degli Studenti

Oltre al “Bonus Musica”, esistono altri incentivi dedicati agli studenti, offrendo una varietà di aiuti economici e agevolazioni:

Bonus Trasporti 2023: Un incentivo economico per coprire le spese di trasporto per gli studenti.

Carta del Merito e Carta Cultura: Offre fino a 1.000 euro ai neo maggiorenni, a seconda del reddito e del merito.

600 euro per matricole e universitari: Contributo economico offerto da alcuni atenei agli studenti meritevoli.

Bonus Libri 2023-24: Un aiuto per risparmiare sull’acquisto dei libri scolastici, con scadenze e modalità di richiesta specifiche per le diverse regioni.

Bonus Studio all’Estero dall’INPS (Bando Itaca 2024-25): Fornisce borse di studio per studi di durata variabile all’estero.

Mensili e Bonus 1.000 euro per Reddito e Merito: Aiuti economici cumulabili per studenti.

Borse di Studio per 10.000 Studenti: Nuovi fondi per promuovere l’Erasmus italiano e agevolare la mobilità studentesca.

Carta Giovani Nazionale: Offre agevolazioni e sconti a giovani fino ai 35 anni.

Bonus Gite Scolastiche: Un nuovo contributo per agevolare i viaggi d’istruzione.