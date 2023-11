Il richiamo al servizio e alla solidarietà ha attirato un nuovo gruppo di volontari verso la Misericordia di Poggiomarino. I corsi di formazione, partiti ieri, promettono di preparare i partecipanti per una significativa e impegnativa esperienza nel mondo del volontariato. Ogni lunedì, alle 20, la congrega della parrocchia di Sant’Antonio da Padova in via De Marinis si anima con la presenza di individui desiderosi di donare il proprio tempo e le proprie energie per il bene comune. Il percorso formativo si estenderà nei prossimi mesi, garantendo un’adeguata preparazione prima dell’effettivo coinvolgimento nelle attività.

La prima lezione, tenutasi ieri, si è rivelata una presentazione introduttiva del corso, con un focus particolare sull’essenza e l’importanza della Misericordia. Gli aspiranti volontari hanno avuto l’opportunità di comprendere a fondo la missione, i valori e il ruolo fondamentale che la Misericordia svolge nella comunità.

L’approccio di iniziare con una lezione preliminare è stato fondamentale, preparando così i partecipanti a passare dalla teoria all’azione concreta. Questo metodo permetterà loro di integrarsi pienamente nelle diverse attività svolte dalla Misericordia, con una solida base di conoscenze e consapevolezza del proprio ruolo.

Per coloro che desiderano unirsi a questa iniziativa altruistica, le iscrizioni sono ancora aperte. È sufficiente contattare il numero 0815281394 per ricevere maggiori informazioni e procedere con l’iscrizione.

Il coinvolgimento dei nuovi volontari è un segno tangibile di impegno civico e di solidarietà attiva all’interno della comunità. La Misericordia di Poggiomarino accoglie con entusiasmo questi nuovi membri, pronti a donare il proprio tempo e le proprie risorse per aiutare chi ne ha bisogno.