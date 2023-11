Il Decreto Energia 2023 ha introdotto una nuova misura attesa con entusiasmo dagli automobilisti italiani: il Bonus Benzina da 80 Euro. Questa iniziativa, prevista per essere attiva entro la fine dell’anno in corso e, probabilmente, anche nel 2024, è destinata ai titolari della Carta Risparmio Spesa e mira a sostenere le spese legate all’aumento dei carburanti. Il bonus, pari a 80 Euro, sarà erogato a ogni nucleo familiare con un ISEE inferiore a 15.000 euro all’anno. La proposta di questa iniziativa è stata avanzata per contrastare i crescenti costi del carburante ed è attualmente in fase di iter legislativo tramite il Decreto Energia 2023.

Inizialmente, erano proposte alternative come un bonus di 150 euro o uno specifico per coloro con redditi più bassi. Tuttavia, si è optato per una soluzione più equa, fornendo un buono di circa 80 euro a chi possiede già la Carta Risparmio Spesa.

Anche se il valore del bonus non è ancora definito con precisione, l’allocazione di risorse per 100 milioni di euro destinati ai 1,3 milioni di beneficiari della carta indica un valore approssimativo.

Le ultime informazioni sui requisiti e criteri per ottenere il bonus benzina indicano che, nonostante la data esatta di introduzione non sia chiara, è probabile che questa misura sarà attiva entro la fine del 2023 per affrontare la critica situazione dei costi elevati dei carburanti, che hanno raggiunto livelli insostenibili.

Secondo le recenti rilevazioni, i costi del carburante si aggirano intorno a 1,9 euro al litro, mentre il GPL si attesta sui 725,33 euro ogni mille litri. Per quanto riguarda il bonus carburante, sono in corso i dettagli delle regole per la sua concessione e si attende l’emanazione del Decreto attuativo. Tuttavia, è certo che spetterà a coloro che hanno già ottenuto la Carta Risparmio Spesa.