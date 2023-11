La Manovra del Governo Meloni ha confermato il “Bonus spesa” per il 2024, stanziando un fondo di 600 milioni di euro per supportare le famiglie italiane con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) pari o inferiore a 15.000 euro. La carta “Dedicata a te” sarà assegnata a coloro che risiedono in Italia e rientrano nei parametri dell’Isee inferiore a 15.000 euro. Le famiglie interessate comprendono principalmente quelle composte da almeno tre persone con un figlio nato entro il 31 dicembre 2009, seguite da famiglie con almeno tre persone con un figlio nato entro il 31 dicembre 2005.

Il contributo erogato a ciascun nucleo familiare ammonta a 382,50 euro, tuttavia, non sarà corrisposto ai nuclei familiari in cui vi è un beneficiario di reddito di cittadinanza, inclusione sociale o sostegno alla povertà. Il bonus sarà distribuito tramite carte elettroniche di pagamento, sia prepagate che ricaricabili, fornite da Poste Italiane e distribuite presso gli sportelli autorizzati dell’Istituto.

La carta “Dedicata a te” consentirà l’acquisto di diversi beni alimentari, tra cui carni di vario genere, pesce fresco, latticini, olio d’oliva e di semi, prodotti da forno, paste, riso, legumi, frutta, verdura, alimenti per l’infanzia, zuccheri, caffè e molto altro. Tuttavia, non sarà utilizzabile per l’acquisto di medicinali. La novità più rilevante è la possibilità di utilizzare la carta per l’acquisto di carburante o abbonamenti ai servizi pubblici. Ulteriori dettagli saranno disponibili con l’approvazione del decreto attuativo.