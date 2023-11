La scorsa notte, a Casoria, due cugini di 15 e 17 anni sono stati vittime di un misterioso attacco davanti a un bar lungo la strada statale Sannitica. Gli inquirenti stanno cercando di far luce su questo incidente, sospettando che un giovane, forse armato di coltello, abbia colpito i due ragazzi. Nel frattempo, a Napoli, un altro episodio simile si è verificato nei pressi di piazza Dante, aggiungendo ulteriore preoccupazione alla sicurezza nella zona.

L’Episodio a Casoria:

I due giovani, di 15 e 17 anni, sono stati feriti di notte davanti a un bar a Casoria. Si presume che il colpevole sia un altro giovane, ma i motivi dietro l’aggressione sono ancora oscuri. L’intervento tempestivo dei carabinieri della stazione di Casoria ha portato al soccorso dei ragazzi, con il 15enne di Afragola giudicato guaribile in 14 giorni e il cugino, di 17 anni, con 15 giorni di prognosi, dopo essere stato medicato nella clinica Villa dei Fiori.

Il Caso a Napoli:

A Napoli, precisamente a Port’Alba, un 18enne è stato ferito alla gamba destra con un’arma da taglio. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove una pattuglia mobile dei carabinieri è intervenuta. Sembrerebbe che un gruppo di ragazzi sia coinvolto nell’aggressione, ma i dettagli esatti rimangono ancora poco chiari. La vittima ha ricevuto una prognosi di 10 giorni.

Indagini in Corso:

Le indagini dei carabinieri sono ora in corso per scoprire la motivazione di entrambi gli attacchi e identificare i responsabili. La preoccupante coincidenza di due episodi simili in luoghi diversi solleva domande sulla sicurezza nella zona e la necessità di misure preventive.