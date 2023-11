Nella movida della zona dei baretti di Chiaia e nel centro storico, i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno effettuato controlli notturni. Durante queste operazioni, in collaborazione con i militari del reggimento Campania, è denunciata una persona di 31 anni, residente a Napoli, poiché l’hanno trovata in possesso di un coltello a serramanico. L’arma è rinvenuta nascosta nel sottosella del suo scooter e successivamente sequestrata. Parallelamente, a Napoli è in corso un intenso lavoro per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Quattro persone sono denunciate con l’accusa di recidiva nel biennio per svolgere questa attività non autorizzata.

Inoltre, si registra un’attenzione particolare per i ragazzini che guidano scooter in modo indisciplinato. Sequestrati sei mezzi a causa del mancato utilizzo del casco, segnalando un allarme per la sicurezza dei giovani che non rispettano le regole stradali. Nel centro storico di Napoli, sono state sanzionate undici giovani motociclisti fermati a bordo dei loro scooter mentre percorrevano l’area pedonale di piazza Dante, violando così le norme sulla circolazione nelle zone pedonali.

Infine, due persone pregiudicate sono denunciate per evasione in quanto trovate all’esterno delle proprie abitazioni senza autorizzazione.