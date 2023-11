Ieri pomeriggio, in una scena di violenza fuori dal comune, una ventina di individui si sono trovati coinvolti in una furiosa rissa in via Pertini, ad Eboli. L’incidente ha provocato due feriti che sono stati tempestivamente soccorsi e trasportati in ospedale per la cura delle ferite riportate durante la violenta colluttazione. Uno dei feriti ha subito lesioni particolarmente gravi, tra cui ecchimosi e contusioni al naso. L’alterco ha richiesto l’intervento di tre pattuglie della polizia municipale al fine di riportare la calma e gestire la situazione. Allo stesso tempo, le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per ricostruire l’intera sequenza di eventi e identificare tutte le persone coinvolte nella maxi rissa, che ora rischiano di essere denunciate a piede libero.

Dalle indagini condotte dagli investigatori è emerso che la causa scatenante della lite risale alle molestie subite da una giovane residente ad Eboli mentre camminava per strada la mattina stessa. A perpetrare tali molestie è stato un giovane ebolitano, il cui comportamento ha suscitato la reazione del padre della ragazza, che è intervenuto in modo decisivo. L’uomo ha agito violentemente nei confronti del giovane molestatore, scatenando una vera e propria rissa.

L’escalation di violenza ha attirato l’attenzione di molti altri presenti, amici e parenti dei due uomini coinvolti nella rissa, che si sono uniti alla colluttazione. La situazione è degenerata rapidamente, costringendo l’intervento dei vigili urbani, che si trovavano in servizio nelle vicinanze, a giungere in via Pertini per riportare l’ordine e porre fine alla violenza.

I due feriti, il giovane molestatore e il padre della ragazza, hanno dovuto ricorrere al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli per ricevere le cure necessarie per le contusioni e le ecchimosi riportate.