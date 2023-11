Una situazione di pericolo e violenza domestica a Scafati ha portato all’allontanamento di un uomo di 59 anni dalla propria famiglia. Il provvedimento è emesso a seguito delle denunce presentate dalla moglie e dalle figlie, le quali avrebbero subito minacce e aggressioni ripetute da parte dell’indagato. I carabinieri di Scafati hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare coercitiva, che prevede l’allontanamento immediato dell’uomo dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle vittime. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura, che ha valutato la gravità delle accuse e l’emergenza della situazione.

Le vittime, dopo aver subito minacce e aggressioni da parte del 59enne, hanno deciso di presentare denuncia presso le autorità competenti, chiedendo protezione e intervento immediato. I carabinieri hanno quindi agito prontamente per garantire la sicurezza delle donne coinvolte.

La misura cautelare, oltre a proteggere la famiglia dalle presunte minacce e violenze, mira a prevenire ulteriori episodi di violenza domestica. Il divieto di avvicinamento rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza delle vittime e per impedire all’indagato di entrare in contatto con la famiglia.