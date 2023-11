Quando inciampiamo in qualcosa di positivo è cosa buona e giusta valorizzarlo… come il progetto “Mentalità On the Road” organizzato dai ragazzi dell’associazione giovanile Mentalità, sita a Poggiomarino, in corso Garibaldi 13. L’iniziativa, che promuove l’inclusività in un periodo di ricostruzione sociale, ha proprio come scopo quello di favorire l’incontro tra giovani che possono sembrare “apparentemente distanti tra loro per età, strato sociale, credenze e tanto altro…”.

In cosa consiste?

Ogni prima domenica del mese, sfruttando l’iniziativa del Ministero della Cultura conosciuto come #domenincalmuseo, che rende gratuito l’accesso a tutti i musei e parchi archeologici statali, i ragazzi di Mentalità si sono cimentati nell’organizzazione di gite, indirizzate a giovani tra i 15 e i 35 anni provenienti dalla stessa Poggiomarino o dai comuni limitrofi. In questo modo, unendo l’utile al dilettevole, hanno permesso ai partecipanti di condividere un’esperienza tanto formativa, nella riscoperta di musei e siti archeologici regionali, quanto “divertente”, permettendogli di recuperare quella tanto amata socialità, che in questo periodo post pandemico ha acquistato un nuovo sapore.

Il progetto è partito ad ottobre, con la visita dell’area Flegrea che comprendeva tra le altre cose l’accesso ai siti dell’Anfiteatro Flavio, al Tempio di Serapide, per il Castello Aragonese, e all’immancabile Casina Vanvitelliana. Dopo il successo della prima uscita, lo scorso 5 novembre i ragazzi hanno riproposto l’iniziativa con “Mentalità Lucana”, organizzando un super tour nella meravigliosa cornice degli scavi archeologici di Paestum.

Il risultato? Abbiamo chiesto ad alcuni dei partecipanti cosa ne pensassero…

“Siamo partiti in pieno stile On The Road, nonostante le incerte condizioni metereologiche. E menomale! Perché la giornata ha superato le aspettative di tutti. È stata interessante, intensa e stimolante. Tra le varie avversità, 24 ore prima della partenza abbiamo saputo che la nostra guida non sarebbe stata presente. Senza abbatterci abbiamo risolto il problema… per mantenere l’attenzione di tutti e sopperire alla mancanza della guida, a turno ognuno di noi ha fatto da cicerone durante il percorso, grazie all’aiuto di un’app sviluppata dallo stesso Parco Archeologico di Paestum”.

Alla domanda “Vi sentite soddisfatti del lavoro che state facendo?”, ci hanno risposto…

“Assolutamente si. Sicuramente si può migliorare, ma a noi fa molto piacere che questa idea sia stata concretizzata e che ci sia stato un riscontro super positivo tra i partecipanti. Ci auguriamo che come questo progetto, anche tutti gli altri che sono in corso di sviluppo nell’organizzativo di Mentalità, vedano la piena partecipazione di una pluralità sempre maggiore di persone”.

I ragazzi di Mentalità si dicono propensi a portare avanti il progetto, nonostante gli costi lunghi tempi di preparazione, infatti, terminata un’uscita si parte subito con la pianificazione di quella successiva. Non sembra però un problema per loro, che hanno trasformato le necessità giovanili di aggregazione e spensieratezza in una vera e propria Mentalità.

A chi volesse più informazioni al riguardo può trovare tutto sulla pagina Instagram: https://instagram.com/__mentalita__?igshid=NW5kcGx5a2V1YnQz