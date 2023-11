Effettuato un significativo sequestro di marijuana a Lettere da parte della Guardia di Finanza, accompagnato dall’arresto di un individuo di 36 anni, già noto per il suo coinvolgimento in precedenti attività illegali legate agli stupefacenti. La Compagnia di Castellammare di Stabia ha condotto un’accurata indagine dopo aver ricevuto informazioni riguardo a un presunto punto di spaccio di droga situato in una residenza del comune di Lettere. I Finanzieri hanno pianificato diversi appostamenti per individuare il luogo esatto in cui la sostanza stupefacente fosse nascosta.

Una volta identificato l’obiettivo, le forze dell’ordine hanno proceduto con una perquisizione domiciliare, rivelando il ritrovamento e il conseguente sequestro di 320 grammi di marijuana. La droga era celata all’interno di un involucro termosaldato e di un barattolo di vetro, entrambi nascosti in un sottoscala chiuso con lucchetto, del quale lo spacciatore deteneva la chiave.

Il soggetto è arrestato in flagranza di reato e, dopo un’udienza di convalida presieduta dal gip di Torre Annunziata, poi condannato a una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e al pagamento di una multa pari a 2.800 euro.