In queste settimane, l’attuale esecutivo sta lavorando alacremente sulla prossima Legge di Bilancio 2024, discutendo su possibili agevolazioni che potrebbero entrare in vigore nel prossimo anno. Tra le novità in discussione, si parla sempre più frequentemente di un nuovo bonus da 2000 euro per mutuo e affitto. Questa nuova misura, che sembra essere inclusa nella bozza della prossima Legge di Bilancio, è destinata ai lavoratori italiani. L’importo di 2000 euro non sarà universale: secondo le informazioni attuali relative alla bozza della Manovra 2024, 1000 euro saranno erogati ai lavoratori in generale, mentre l’importo potrebbe salire a 2000 euro in presenza di figli a carico.

Approfondiamo tutte le informazioni utili sul bonus da 2000 euro per mutuo e affitto destinato ai lavoratori grazie alla Manovra 2024.

Si tratta di una modifica e ampliamento dei fringe benefits, cioè quei compensi non monetari offerti ai dipendenti per accedere a beni e servizi. La Legge di Bilancio 2024 prevede un intervento sui fringe benefits e si sta discutendo la possibilità di estendere tali compensi al pagamento dell’affitto e/o degli interessi sul mutuo, a condizione che sia relativo all’acquisto di una prima casa.

In pratica, non si tratta di una totale novità poiché i fringe benefits sono già attivi per l’anno in corso. Ciò che verrà introdotto come novità dalla Manovra 2024 riguarda l’ampliamento delle agevolazioni agli affitti e ai mutui per l’acquisto della prima casa, oltre alle voci già incluse come pagamenti delle utenze.

Tuttavia, l’elenco definitivo delle voci relative ai fringe benefits 2024 non è ancora confermato. La bozza della Manovra 2024 è ancora in fase di discussione e potrebbe subire modifiche prima della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, con la Manovra 2024, ci saranno modifiche nei limiti degli importi esenti dal reddito per i dipendenti. Attualmente, il limite è di 258,23 euro per tutti i dipendenti fino al 31 dicembre 2023. A partire dal 2024, l’importo per la generalità dei dipendenti sarà fissato a 1000 euro. Tale importo salirà a 2000 euro per coloro che hanno figli a carico.

Tuttavia, la decisione di concedere i fringe benefits rimane a discrezione del datore di lavoro. Sarà il datore di lavoro a determinare se erogare o meno il bonus ai dipendenti e in che misura.

La Legge di Bilancio 2024 apporterà quindi modifiche significative nell’ambito dei fringe benefits, consentendo agli italiani di beneficiare di agevolazioni aggiuntive per mutuo e affitto, anche se con alcune decisioni lasciate alla discrezionalità del datore di lavoro. Resta da vedere quali saranno le versioni finali e definitive di questa Legge di Bilancio una volta pubblicate.