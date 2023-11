Momento di grande apprensione ieri fuori dall’istituto scolastico “Novelli” di Marcianise, nel Casertano, dove un giovane di 16 anni è rimasto ferito in seguito a colpi di coltello al termine della giornata scolastica. Secondo quanto riportato dai carabinieri, il ragazzo si trovava con un amico, entrambi minorenni, quando li ha avvicinati un gruppo di coetanei. Si è scatenato un litigio, apparentemente motivato da divergenze di natura sentimentale.

Il gruppo ha circondato il giovane di 16 anni e il suo amico, culminando con l’aggressione in cui uno degli assalitori ha ferito il ragazzo con un’arma da taglio alla spalla. Dopo l’atto, i ragazzi responsabili si sono dati alla fuga lasciando la vittima a terra. Fortunatamente, il giovane è stato soccorso tempestivamente dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale. Al momento, non sembra essere in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nella caccia all’aggressore, con i carabinieri che stanno utilizzando anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuarne l’identità e procedere all’arresto.

Episodi come questi sono allarmanti e richiedono un’azione immediata delle autorità per garantire la sicurezza delle zone circostanti agli istituti scolastici. È fondamentale creare un ambiente sicuro e protetto per gli studenti, dove possano apprendere senza timori o minacce di violenza.