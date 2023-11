Una sospetta intossicazione alimentare da botulino ha sollevato preoccupazioni dopo il decesso di Gerardina Corsano e i problemi di salute manifestati dal marito, Angelo Meninno, dopo aver consumato una pizza con olio piccante presso un ristorante ad Ariano Irpino.

Analisi e indagini in corso:

Sono in corso analisi sugli alimenti consumati presso il ristorante e presso l’abitazione della coppia. I primi risultati negativi dall’ospedale Cotugno di Napoli indicano un miglioramento delle condizioni di salute di Angelo Meninno. Tuttavia, per ottenere un quadro definitivo, sono in attesa degli esiti degli accertamenti presso l’Istituto Superiore della Sanità di Roma.

Esami richiesti e tempistiche:

Il pubblico ministero della Procura di Benevento, Maria Amalia Capitanio, ha richiesto esami sull’olio al peperoncino e sui salumi conservati sott’olio per determinare la presenza di tossine botuliniche. Si prevede che le risposte potrebbero essere disponibili tra 90 e 120 giorni, fornendo maggiori dettagli sulla situazione.

Indagati e situazione attuale:

Nel registro degli indagati sono presenti Pina Scaperotta, Luigi Tranuccio e il medico Gaetano Lisella dell’ospedale di Ariano Irpino, accusati di omicidio colposo e lesioni colpose. L’avvocato dei due ristoratori sta cercando il dissequestro dell’attività ricettiva. Nel frattempo, la salma di Gerardina Corsano è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria, impedendo al momento la celebrazione del rito funebre.

Cronologia degli eventi:

Dopo aver cenato nel locale, la coppia si è recata due volte al Pronto Soccorso lamentando dolori addominali, vomito e mal di testa, senza che fossero riscontrate particolari criticità. Il decesso di Gerardina Corsano è avvenuto il 31 ottobre nell’ospedale di Ariano Irpino, mentre il marito è stato trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli.

Aspetti irrisolti:

Il nullaosta per celebrare il rito funebre non è stato ancora concesso dal pubblico ministero. Sono in corso ulteriori indagini e analisi per comprendere appieno la tragica vicenda e le circostanze del decesso di Gerardina Corsano.