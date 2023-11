Il sindaco Enrico Franza di Ariano Irpino ha preso la decisione di chiudere temporaneamente l’istituto comprensivo “Giulio Lusi” situato in via Caduti di Nassirya. La sospensione delle attività scolastiche è stata annunciata per i giorni 23 e 24 novembre, allo scopo di effettuare un intervento di bonifica e sanificazione dell’impianto idrico–sanitario. L’ordinanza è emessa in seguito alla comunicazione dell’Asl di Avellino, che ha segnalato la presenza di Legionella Pneumophila nell’impianto idrico della scuola. I campionamenti effettuati dagli esperti dell’Arpac hanno confermato la diffusa colonizzazione del batterio nell’intero impianto.

La Legionella Pneumophila è un batterio che può causare la Legionellosi, una patologia respiratoria potenzialmente grave, specialmente per individui con un sistema immunitario compromesso o per anziani e bambini.

Il sindaco ha agito prontamente emettendo l’ordinanza di chiusura temporanea dell’istituto scolastico per consentire interventi immediati di bonifica e sanificazione, al fine di garantire un ambiente sicuro e protetto per gli studenti, il personale scolastico e chiunque frequenti la struttura.

Il provvedimento di sanificazione dell’impianto idrico è una misura preventiva volta a eliminare qualsiasi rischio per la salute dei presenti. Si stanno adottando tutte le misure necessarie per garantire una rapida risoluzione della situazione e la riapertura dell’istituto nelle condizioni ottimali di sicurezza.

Il sindaco Franza ha sottolineato l’importanza della tempestiva azione preventiva e ha assicurato che saranno seguite tutte le direttive e i protocolli sanitari per assicurare il completo e corretto intervento di bonifica. I genitori degli studenti sono informati della chiusura temporanea dell’istituto e delle misure adottate per garantire la sicurezza e il benessere dei loro figli durante questo periodo.