Linea della Circumvesuviana interrotta per un giorno e mezzo a causa di lavori straordinari. Ad essere interessata è la Napoli-Sarno dove, come fa sapere l’Ente Autonomo Volturno, nel prossimo fine settimana “saranno effettuate le attività straordinarie di manutenzione e sfalcio indispensabili per la sicurezza dell’esercizio”. Per consentire questi lavori, che riguarderanno l’intera linea, la circolazione sarà interrotta dalle ore 15:00 di sabato 25 novembre e per tutta la giornata di domenica 26. “Durante l’interruzione – fa presente ancora Eav – saranno effettuate attività di sfalcio erba ed arbusti lungo la linea, nonché di rimozione dei rifiuti”.

Da quanto fa sapere l’azienda, il 25 novembre l’ultimo treno per Sarno partirà da Napoli Porta Nolana alle 13:34, mentre l’ultimo convoglio in partenza da Sarno verso Napoli è previsto alle ore 13:38. Durante il periodo di interruzione, sarà garantito il servizio sostitutivo autobus con partenze congruenti con l’attuale orario ferroviario. “La linea sarà presidiata – concludono da Eav – sia per quanto riguarda i passaggi a livello sia per le stazioni, al fine di offrire un servizio di supporto alla clientela ed alle attività di manutenzione”. Il servizio lungo la linea Napoli-Sarno riprenderà regolarmente nella mattinata di lunedì 27 novembre.