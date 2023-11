La tragedia dell’incidente stradale che ha portato alla morte di Laura Leone, una giovane studentessa di 22 anni di Arpaise, continua a suscitare dolore e dibattito legale. Il patteggiamento richiesto dai due imputati, Francesco Iannace e Emilio Lizza, per il tragico evento del 6 marzo 2021, sarà valutato il prossimo 5 febbraio dell’anno a venire. Iannace, 28 anni, di San Leucio del Sannio, e Lizza, 37 anni, di Ceppaloni, rispettivamente conducente e proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente, hanno chiesto la possibilità di un accordo legale. Tuttavia, il Giudice per le Indagini Preliminari, Roberto Nuzzo, ha respinto la proposta di messa alla prova avanzata dalle difese, determinando un rinvio della decisione.

L’incidente si è verificato alla contrada San Vito di Benevento: secondo quanto riportato dalla polizia municipale, Laura era a bordo del veicolo quando, affrontando una curva a sinistra lungo una stradina di campagna, il veicolo è finito contro un muretto a protezione di un canale pluviale.

L’auto ha subito un violento impatto, ribaltandosi più volte per oltre 40 metri. Laura finì proiettata in avanti e intrappolata tra i sedili e le lamiere contorte del veicolo, perdendo tragicamente la vita sul colpo. Anche Iannace e Lizza avevano riportato ferite e erano trasportati in ospedale.

La morte di Laura Leone ha suscitato profonda tristezza e dolore nella comunità locale. L’inchiesta giudiziaria è in corso per determinare la responsabilità e comprendere appieno la dinamica di questo tragico evento.