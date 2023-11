Momenti di terrore si sono vissuti sabato sera a Ponticelli, quando un bus dell’ANM è finito preso di mira da un lancio di pietre da parte di giovani, causando la rottura del vetro posteriore in più punti. L’incidente ha avuto luogo in via Argine, costringendo il conducente a interrompere la marcia e ad avvicinare il mezzo a un centro commerciale per valutare l’estensione dei danni. Il conducente ha prontamente accertato che il forte rumore udito proveniva dal vetro danneggiato. L’episodio ha immediatamente richiamato l’intervento della polizia, sebbene i responsabili del lancio fossero già scomparsi dalla scena.

Fortunatamente, nessun passeggero a bordo ha subito ferite poiché non sono state schegge all’interno del veicolo. Le telecamere di sicurezza presenti nella zona potrebbero fornire preziose immagini per aiutare gli investigatori del commissariato di zona e i colleghi dell’Upg nell’identificazione dei responsabili di questo atto vandalico.

Si tratta di un episodio che ha generato preoccupazione e allarme tra i passeggeri del bus, mettendo in evidenza la necessità di individuare e fermare coloro che compiono atti del genere, garantendo la sicurezza e l’incolumità dei cittadini che utilizzano i mezzi pubblici.