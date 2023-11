Questa mattina lungo la strada statale SS16, è emersa una situazione di tensione tra i tifosi ultrà del Lecce diretti a Roma e quelli del Brindisi in partenza per Giuliano (Napoli). Secondo quanto riportato, gli incidenti sono iniziati a Brindisi, quando alcuni sostenitori del Lecce avrebbero lanciato petardi, creando disagi al traffico e causando momenti di preoccupazione per la sicurezza stradale. I tifosi del Lecce, secondo le prime informazioni, erano diretti verso la Capitale per sostenere la propria squadra in un incontro previsto per le 18:30 di oggi. Durante il tragitto lungo la SS16, si è verificato un episodio in cui petardi sono lanciati sia da veicoli in movimento che all’interno di una stazione di servizio, causando momenti di tensione tra i sostenitori.

Le segnalazioni degli automobilisti hanno attirato l’intervento della Polizia, che ha dispiegato pattuglie lungo la strada per prevenire scontri o ulteriori incidenti tra i tifosi. È da sottolineare che non si sono registrati feriti, ma i disagi al traffico sono stati notevoli durante quei minuti di tensione.

È importante evidenziare che la rivalità tra i tifosi del Lecce e del Brindisi è notoria e potrebbe essere stata la causa di quest’episodio lungo la SS16. Entrambe le fazioni erano in procinto di supportare le rispettive squadre nello stesso pomeriggio, il che ha aumentato ulteriormente la tensione tra i gruppi di tifosi.