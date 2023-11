Una tranquilla serata si è trasformata in un incubo per una famiglia residente in un palazzo di via Provinciale, ad Aiello del Sabato. Ladri hanno svaligiato l’abitazione, portando via una cassaforte contenente gioielli e altri oggetti preziosi dal valore stimato di 25mila euro. Secondo quanto riportato, i malviventi hanno escogitato un piano elaborato per compiere il furto. Si presume che abbiano utilizzato un tubo del gas sul retro del palazzo per raggiungere il secondo piano. Una volta lì, hanno forzato il balcone e sono entrati nell’appartamento, presumibilmente usando un metal detector per individuare la cassaforte. Una volta trovata, hanno utilizzato un flex per tagliarla dal muro e prenderla con sé.

L’assenza dei proprietari ha favorito l’azione dei ladri, scoperta dal figlio della coppia quando è rientrato a casa e ha trovato l’appartamento svaligiato. La pronta segnalazione alle autorità ha portato l’intervento tempestivo dei carabinieri della locale Stazione, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.

Il colpo è avvenuto intorno alle 18.30, durante l’assenza dei proprietari, e i ladri sono fuggiti attraverso le campagne circostanti, approfittando del buio per evitare di essere individuati. Nonostante il raid, nessun altro appartamento nella palazzina è preso di mira.

Le indagini sono in corso, e le forze dell’ordine stanno valutando diverse piste. Si segnala che il giorno precedente al furto, due individui, un uomo e una donna, con atteggiamento sospetto erano notati lungo via Provinciale e segnalati alle autorità. Altri soggetti sospetti sono stati identificati nelle zone circostanti e sono attualmente sotto scrutinio delle autorità competenti.

Gli abitanti della zona hanno riportato avvistamenti di un furgone sospetto con a bordo cinque persone, di cui quattro avvistati in giro dopo il furto. Questi dettagli sono ora al vaglio dei carabinieri per un’ulteriore valutazione.

Intanto, le forze dell’ordine, supportate dalla polizia municipale di Aiello del Sabato e Cesinali, stanno intensificando i controlli per prevenire ulteriori episodi di questo genere nel territorio.