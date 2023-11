Il cuore della comunità di Pianura si stringe in un commosso addio a Giovanni Latteri, il coraggioso giovane 27enne che ha lottato strenuamente contro un Glioblastoma di quarto stadio. Il quartiere si riunisce nel dolore per commemorare la vita di un ragazzo che ha toccato il cuore di molti. La sua battaglia ha travolto le emozioni di tutti a maggio, quando la madre di Giovanni, Maria Suzzi, insieme alla compagna e agli abitanti di Pianura, ha lanciato un appello disperato per raccogliere fondi necessari a portare Giovanni all’ospedale Carlo Besta di Milano per un intervento urgente. La speranza era l’ultima alleata in una situazione inizialmente considerata senza scampo dall’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli.

L’abbraccio virtuale di amici, parenti e sconosciuti si è trasformato in un sostegno tangibile, consentendo a Giovanni di raggiungere il nord per affrontare l’operazione che avrebbe potuto cambiare il corso della sua battaglia. Il suo desiderio di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito è rimasto un’impossibilità, eppure il suo cuore grato è testimoniato dalle parole commoventi della madre, che ha ricevuto donazioni anche da persone sconosciute.

Oggi, la notizia dei suoi funerali si è diffusa come un dolore condiviso. La chiesa di San Giorgio accoglierà domani, il 29 novembre alle ore 13, coloro che desiderano rendere omaggio a Giovanni, il cui coraggio ha unito un intero quartiere in una speranza condivisa.

Le parole di Maria Suzzi, madre coraggiosa e determinata, risuonano ancora nei cuori di coloro che hanno seguito questa toccante storia di lotta e resilienza. La sua determinazione nel chiedere aiuto per il figlio è stata un richiamo alla solidarietà umana che ha superato ogni confine e differenza.