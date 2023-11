Nel cuore di Acerra gli agenti del Commissariato hanno recentemente condotto un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di una giovane donna. L’incidente si è verificato in Corso Italia, una delle strade principali della città, quando la polizia ha notato un comportamento sospetto che ha rapidamente attirato la loro attenzione. Mentre i poliziotti erano in pattuglia, hanno osservato una donna di 23 anni che si trovava su una bicicletta. La scena ha preso una piega inaspettata quando la donna ha consegnato qualcosa a due giovani a bordo di un’auto in cambio di una banconota. Questo scambio apparentemente innocuo è stato ciò che ha catturato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno immediatamente deciso di intervenire.

La rapida azione della polizia ha permesso loro di fermare l’auto e di esaminare il contenuto del portaoggetti della bicicletta della giovane donna. Quello che hanno scoperto è stato sorprendente: all’interno del portaoggetti c’erano quattro panetti di hashish, con un peso complessivo di circa 380 grammi. La quantità di sostanza stupefacente trovata è significativa e rappresenta una grave violazione delle leggi antidroga italiane.

La giovane donna coinvolta nell’incidente è stata arrestata sul posto per detenzione illecita di sostanza stupefacente. È importante notare che la donna aveva precedenti penali, il che potrebbe complicare ulteriormente la sua situazione legale. L’arresto è stato un importante passo avanti nell’azione della polizia per combattere il traffico di droga nella regione e garantire la sicurezza della comunità.