La comunicazione, quella a disposizione di tutti e che invade tanto le nostre vite, e che nonostante tutto continuiamo a non comprendere, è oggi un tema sempre più dibattuto. Forse, anche in virtù di questo si svolgerà domani, sabato 11 novembre, il convegno Le Connessioni inattese del 2023 dal titolo “Il linguaggio, l’alchimia, la trasmutazione”. Per chi fosse interessato, l’evento si svolgerà delle 09.30 alle 13.30 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli.

Lo scopo dell’evento è quello di fare chiarezza sui legami nascosti che si celano tra “linguaggio, alchimia e trasmutazione”, e per farlo l’Associazione Altanur, organizzatrice dell’iniziativa ha messo insieme esperti in diversi campi della comunicazione.

Nel corso del convegno ci sarà la proiezione di RADICanto, un video in 3D realizzato dall’artista Luigi M. Verde con l’accompagnamento musicale di Cattivo Costume. Attraverso quest’esperienza audiovisiva si cercherà di spiegare come i diversi tipi di linguaggio di cui ci serviamo ogni giorno per conoscere il mondo s’intrecciano con l’esperienza spirituale dell’alchimia,dandoci una visione dell’uomo come creatura multidimensionale, che riesce attraverso il cambiamento a ritrovare la sua vera essenza.

Tutto si svolgerà sotto il patrocinio della regione Campania e in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il supporto di Promete Srl spin-off company del CNR e di RF Tecnoformazione.