Il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 prevede risorse per sostenere le famiglie e promuovere l’aumento del tasso di natalità attraverso diverse misure. Tra queste, spicca la conferma della Carta “Dedicata a Te” per un importo complessivo di 600 milioni di euro per il 2024. Questa carta, volta a favorire le famiglie numerose, è accompagnata da stanziamenti per i mutui prima casa, il contributo per contrastare il caro energia e il bonus sociale per l’elettricità, mirati a sostenere le fasce più deboli della popolazione nel primo trimestre del prossimo anno, quando i consumi energetici sono più significativi.

Requisiti e beneficiari del contributo:

I beneficiari della Carta “Dedicata a Te” sono individuati tra i cittadini appartenenti a nuclei familiari composti da almeno tre persone, residenti in Italia, che al momento del decreto soddisfino i seguenti requisiti:

Iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale).

Possesso di una certificazione ISEE ordinario valida, con un indicatore non superiore ai 15.000 euro.

Nucleo familiare e priorità:

Il nucleo familiare considerato per l’assegnazione del beneficio è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e nella relativa attestazione ISEE ordinario presenti nelle banche dati dell’INPS alla data di pubblicazione del decreto. La priorità nell’assegnazione è data ai nuclei con componenti nati tra il 2009 e il 2023, in base ai criteri di ISEE, data di nascita dei componenti più giovani e numero di componenti nella DSU.

Esclusione senza ISEE:

La titolarità di una certificazione ISEE ordinario alla data del decreto è un requisito essenziale per accedere al contributo. Chi non possiede l’ISEE è escluso dalla possibilità di ottenere il beneficio.

Importo del contributo:

Il contributo economico associato a ciascuna carta ammonta a 382,50 euro, secondo i criteri definiti dal Ministero dell’Agricoltura e delle Finanze, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Modalità di Utilizzo della Carta:

Le carte saranno attive a partire da luglio 2023. Per attivarle, è necessario effettuare un primo pagamento con la carta entro il 15 settembre 2023. In caso contrario, la carta non sarà utilizzabile e il contributo andrà perso.

Ritiro della Carta e Consultazione del Saldo:

La carta può essere ritirata presso gli Uffici Postali, non solo quelli di prossimità, previa presentazione della comunicazione ricevuta dal Comune di residenza. Il saldo residuo può essere consultato presso gli sportelli ATM di Poste Italiane.