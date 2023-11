I carabinieri hanno concluso una serie di controlli nel territorio di Castellammare, Gragnano e Sant’Antonio Abate che hanno portato al ritrovamento di refurtiva da furto auto, denunce per droga e altre violazioni. Durante i controlli, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una serie di oggetti utilizzati per il furto auto, tra cui una centralina per auto, 2 autoradio e 3 chiavi “universali” per l’apertura e la messa in moto di veicoli e attrezzi utili per lo scasso. Questi oggetti sono ritrovati in una Citroen C3 appena rubata e abbandonata in corso Alcide De Gasperi a Castellammare di Stabia, dove i carabinieri sono intervenuti.

A Sant’Antonio Abate, durante un’altra operazione, i carabinieri hanno fermato un individuo di 23 anni a via Casa Rustillo, trovandolo in possesso di quasi 8mila euro in contanti e una piccola quantità di marijuana. L’uomo è denunciato per ricettazione e segnalato alla Prefettura, mentre il denaro è sequestrato. Durante i controlli sono emerse ulteriori violazioni: un individuo di 39 anni è denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre un altro di 44 anni per esercizio abusivo di parcheggiatore, con precedenti nel biennio.

Inoltre, quattro giovani sono trovati in possesso di modiche quantità di droga e segnalati alle autorità competenti, mentre sono elevate 21 sanzioni al codice della strada.