Un caso di una tragedia stradale ha trovato una sua parziale conclusione ieri, giovedì 16 novembre 2023, nel Tribunale di Nola, dove si è pronunciato il verdetto in seguito all’udienza preliminare davanti al Gup dott.ssa Teresa Valentino. S. A., un uomo di 56 anni residente a Saviano (Na), è condannato per il reato di omicidio stradale, a seguito dell’investimento e della morte di Rosa Romanelli, una donna di 76 anni, accaduto il primo novembre 2022. L’incidente si è verificato alle 8:30 del mattino, nell’incrocio tra via San Paolino e via Scarlatti a Saviano, quando l’anziana stava attraversando la strada ed è rimasta colpita dalla Fiat Punto.

Il verdetto è emesso dopo un percorso giudiziario che ha coinvolto consulenze tecniche e indagini approfondite. La perizia tecnica redatta dall’ing. Amedeo Ammaturo, su incarico del Pubblico Ministero della Procura di Nola, dott.ssa Martina Salvati, ha ricostruito minuziosamente la dinamica dell’incidente. Anche l’ing. Carmine Matrisciano, come consulente tecnico per la parte lesa, ha contribuito all’analisi degli eventi.

Dagli esami tecnici è emerso che l’uomo, nel compiere la manovra di svolta a sinistra da via San Paolino in via Scarlatti, ha violato le norme del Codice della Strada. Questo “taglio” dell’incrocio è avvenuto in modo non conforme alle regole di circolazione, portando al tragico investimento di Rosa Romanelli mentre attraversava la strada da destra verso sinistra, prossima al marciapiede di sinistra.

L’esclusiva responsabilità dell’incidente è attribuita all’imputato per colpa consistita in negligenza, imprudenza e violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come riportato nell’atto di accusa.

Il dolore e la perdita per la famiglia di Rosa Romanelli sono immensi, e sebbene nessuna pena possa restituire ciò che è stato perduto, la decisione emessa in Tribunale ha almeno offerto un minimo di risposta e giustizia.

Questo tragico evento ha evidenziato ancora una volta l’importanza del rispetto delle norme stradali e della prudenza al volante per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.